Лунгин объяснил, почему не уехал из России во Францию

Обладающий французским паспортом режиссер Павел Лунгин в беседе с "Аргументами и фактами" объяснил, почему не уехал из России во Францию.
Известно, что в Париже у Лунгина есть квартира, кроме того, он владеет домом в Черногории.
"Мне кажется, есть моменты, когда, наоборот, надо быть со своей страной. Надо быть рядом. Надо тут жить и помогать ей. Поэтому я здесь", - сказал он.
Кроме того, добавил Лунгин, он старается не осуждать тех, кто решил уехать из страны на фоне усложнившихся отношений с Европой и США.
"Потому что тут у каждой "картошки" (назовем этих людей так) — своя проблема: одна испугалась, у другой — больные родители. У третьей — просто нервный срыв, она приехала за границу и превратилась в редиску…" - поделился кинематографист.
При этом Лунгин назвал опасным разделение людей на "уехавших и приехавших".