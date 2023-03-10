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9 минут назад

Лунгин объяснил, почему не уехал из России во Францию

Газета.Ru

Обладающий французским паспортом режиссер Павел Лунгин в беседе с "Аргументами и фактами" объяснил, почему не уехал из России во Францию.

Лунгин объяснил, почему не уехал из России во Францию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что в Париже у Лунгина есть квартира, кроме того, он владеет домом в Черногории.

"Мне кажется, есть моменты, когда, наоборот, надо быть со своей страной. Надо быть рядом. Надо тут жить и помогать ей. Поэтому я здесь", - сказал он.

Кроме того, добавил Лунгин, он старается не осуждать тех, кто решил уехать из страны на фоне усложнившихся отношений с Европой и США.

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"Потому что тут у каждой "картошки" (назовем этих людей так) — своя проблема: одна испугалась, у другой — больные родители. У третьей — просто нервный срыв, она приехала за границу и превратилась в редиску…" - поделился кинематографист.

При этом Лунгин назвал опасным разделение людей на "уехавших и приехавших".

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