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36 минут назад

Девушка с поздравления Маска в Twitter оказалась россиянкой

Елена Прошина

Девушка с фотографии-поздравления главы Tesla и SpaceX Илона Маска на 8 марта оказалась фотомоделью из города Дедовск в России. Об этом сообщает «360».

Девушка с поздравления Маска в Twitter оказалась россиянкой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Они выглядят такими милыми и плюшевыми, но любая мелочь может превратить это красивое создание в нечто настолько опасное и жестокое, что самый сильный мужчина может быть убит, искалечен на всю жизнь. Здесь вы видите, как оно обнимает медведя», — гласила надпись на фотографии с россиянкой в Twitter у Маска.

https://t.me/verbenalafleur

Девушка отреагировала на это заявление с иронией, заявив, что бизнесмен «очень сильно недооценивает женщин».

В беседе с «360» она отметила, что снимается с животными, в том числе хищниками, уже 15 лет. На фотографии выбранной Маском она снималась с медведем Степаном, который является «известной личностью» в шоу-бизнесе. Девушка приехала туда в качестве помощника, но по случайности стала моделью, когда в конце съемок решила подойти и обнять хищника.

Общество,SpaceX,
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