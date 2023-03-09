Девушка с поздравления Маска в Twitter оказалась россиянкой

Девушка с фотографии-поздравления главы Tesla и SpaceX Илона Маска на 8 марта оказалась фотомоделью из города Дедовск в России . Об этом сообщает «360».

«Они выглядят такими милыми и плюшевыми, но любая мелочь может превратить это красивое создание в нечто настолько опасное и жестокое, что самый сильный мужчина может быть убит, искалечен на всю жизнь. Здесь вы видите, как оно обнимает медведя», — гласила надпись на фотографии с россиянкой в Twitter у Маска.

В беседе с «360» она отметила, что снимается с животными, в том числе хищниками, уже 15 лет. На фотографии выбранной Маском она снималась с медведем Степаном, который является «известной личностью» в шоу-бизнесе. Девушка приехала туда в качестве помощника, но по случайности стала моделью, когда в конце съемок решила подойти и обнять хищника.