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44 минуты назад

После отмены спектакля в Латвии Чулпан Хаматову заметили в Грузии

runews24.ru

Актрису Чулпан Хаматову после отмены спектакля в Латвии заметили в Грузии в компании генерального директора Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова Николая Свентицкого. Соответствующее фото появилось на личной странице руководителя театра в соцсети.

После отмены спектакля в Латвии Чулпан Хаматову заметили в Грузии
Фото: runews24.rurunews24.ru

При этом пользователи сети отметили уставший вид артистки. Возможно, на ней так сказался долгий перелет и тяжелая дорога.

Не разглашаются также подробности возможного сотрудничества с грузинскими партнерами пока не разглашаются.

Напомним, в конце февраля сообщалось об отмене Рижским театром, где работала Чулпан Хаматова, спектакля «ГОГОЛЬ. NATURE MORTE» по «Старосветским помещикам», в котором играла актриса. В театре данное решение объяснили творческим провалом.

Общество,Чулпан Хаматова,
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