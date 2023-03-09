После отмены спектакля в Латвии Чулпан Хаматову заметили в Грузии

Актрису Чулпан Хаматову после отмены спектакля в Латвии заметили в Грузии в компании генерального директора Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова Николая Свентицкого. Соответствующее фото появилось на личной странице руководителя театра в соцсети.

Фото: runews24.ru runews24.ru

При этом пользователи сети отметили уставший вид артистки. Возможно, на ней так сказался долгий перелет и тяжелая дорога.

Не разглашаются также подробности возможного сотрудничества с грузинскими партнерами пока не разглашаются.