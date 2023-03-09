Закон об иноагентах: суть, как работает в России и США

Жители Грузии вышли на акции протеста из-за рассмотрения парламентом законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Американские дипломаты назвали происходящее в стране «черным днем для грузинской демократии», а оппозиция напомнила о принятии аналогичного закона в России. Как действуют законы об иноагентах и в чем их различие в России и в США, разбирался «Рамблер».

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В Грузии правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение «Сила народа», настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО. При этом посольство США в Тбилиси сделало чрезвычайное заявление в связи с началом обсуждения законопроектов об иноагентах в парламенте, подчеркнув, что «продвижение вдохновленных Кремлем законов несовместимо с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и ее демократическому развитию».

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Также в заявлении американского диппредставительства отмечается, что «происходящее вызывает реальные вопросы о приверженности правящей партии евроатлантической интеграции», пишет «Новости-Грузия».

Участники акций протеста в Грузии в свою очередь заявили, что власти страны «хотят скопировать российскую машину репрессий» и полностью подавить инакомыслие.

При этом в законопроекте «О прозрачности иностранного влияния» отмечается, что агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является «иностранная сила», сообщает Sputnik-Грузия.

Закон об иностранных агентах в России

2 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении списка СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами, а также о присвоении этого статуса физическим лицам, если они распространяют сообщения или материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

В июле 2022 года российским парламентом был принят федеральный закон N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Этот документ обобщил нормы российского законодательства об иноагентах и ввел новые положения.

В частности, в нем содержится определение иностранного агента как «лица, получившего поддержку и (или) находящегося под иностранным влиянием» и занимающегося в России политикой, сбором данных о военной деятельности станы или распространением информации для неограниченного круга лиц.

«Иностранным агентом может быть признано российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, общественное объединение, действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юридического лица, а также физическое лицо независимо от его гражданства или при отсутствии такового (далее - лица)», - отмечается в документе.

Полный перечень иностранных агентов размещен на сайте Министерства юстиции России. По данным на 9 марта 2023 года, он включает 552 пункта. В перечень включены как физические лица, в том числе и популярные артисты, музыканты и блогеры, например, Максим Галкин, Андрей Макаревич и Моргенштерн, так и организации.

По словам замглавы Минюста РФ Олега Свириденко, иноагентом россиянина могут признать только на основании юридически подтвержденных фактов.

«Все решения о включении лиц в реестр иностранных агентов основаны на юридически подтвержденных фактах, а документальное подтверждение содержится в материалах реестровых дел», - рассказал Свириденко.

Иноагенты не могут получать помощь от государства, в том числе для творчества. Им нельзя применять УСН, вести просветительскую деятельность среди детей, организовывать публичные мероприятия, быть педагогами и госслужащими, а все материалы для публичного распространения нужно помечать знаком 18+, напоминает «Тинькофф журнал».

При этом вести деятельность в России иностранным агентам не запрещено. Они просто обязаны маркировать свои материалы, отчитываться об иностранном финансировании и своей деятельности, учредить российское юрлицо.

Кроме иноагентов есть еще организации, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Для них есть отдельный реестр Минюста. При этом в отличие от иностранных агентов такие организации не имеют права работать в России, отделения их должны быть закрыты, счета заморожены, а сотрудников можно привлечь к ответственности.

Закон об иноагентах в США

Госдепартамент США после принятия в России закона об иностранных агентах обвинил Москву в «усиливающемся притеснении независимых журналистов и СМИ». Однако в Штатах еще с 1938 года действует Закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA).

Он был принят в ответ на пропаганду, которую вела Германия в преддверии Второй мировой войны. И после принятия ряда поправок, последние их которых были внесены в 2007 году, используется для борьбы с лоббированием иностранных политических интересов, пишет ТАСС.

Согласно FARA, иностранными агентами считаются любые физические и юридические лица, которые прямо или косвенно занимаются политической и финансовой деятельностью в интересах внешнего актора или государства. Закон обязывает их предоставлять финансовую отчетность и данные о своей деятельности, а также быть зарегистрированными в Министерстве юстиции США.

Закон распространяется на такие сферы, как политическая деятельность, информационные услуги, политическое консультирование, сбор или раздача финансовых средств, представление интересов иностранного заказчика перед любыми ведомствами, госслужащими США или членами Конгресса. FARA регламентирует работу организаций любого типа, в том числе финансовых. При этом даже образовательные, спортивные, культурные и узкоспециализированные зарубежные СМИ могут попасть под его действие.

В свою очередь российский закон лишь дает право признавать те или иные СМИ иноагентами, отмечается в статье на сайте Минюста России.

В США предложили ужесточить закон об иностранных агентах

На фоне резкого ухудшения отношений с Россией и Китаем в США задумались об ужесточении закона об иностранных агентах.

Так, конгрессмен-республиканец Джек Бергман выступил с инициативой ввести полный запрет на доступ в американские правительственные учреждения для иностранных журналистов, которые не зарегистрированы в США соответствии с законом об иноагентах. Об этом пишет «Лента.ру».