Недвижимость главреда РБК арестовали из-за штрафа в 5 тыс. рублей

Арест наложен на квартиру и дачу главного редактора Объединенной редакции РБК Петра Канаева. Поводом стал несвоевременно оплаченный штраф в 5 тысяч рублей, наложенный на редакцию за отсутствие указания на иноагентство признанного иноагентом центра «Сова», пишет РБК.