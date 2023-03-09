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29 минут назад

Имущество главреда РБК арестовали из-за долга в 5 тысяч рублей

BFM.RUиещё 1

Арест наложен на квартиру и дачу главного редактора Объединенной редакции РБК Петра Канаева. Поводом стал несвоевременно оплаченный штраф в 5 тысяч рублей, наложенный на редакцию за отсутствие указания на иноагентство признанного иноагентом центра «Сова», пишет РБК.

Недвижимость главреда РБК арестовали из-за штрафа в 5 тыс. рублей
Фото: ТАССТАСС

Решение об аресте имущества (квартиры в 33 квадратных метра и дачи в Ступинском районе в 117 квадратных метров на восьми сотках) приняла судебный пристав из Ступинского РОСП Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Мособласти (ФССП) Милена Жаврова.

Сам Канаев назвал меру наказания чрезвычайно несоразмерной масштабу нарушения.

Общество,Петр Канаев,ФССП России,
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