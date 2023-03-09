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20 минут назад

Китайцы массово устремились в Россию

Lenta.ruиещё 1

Китайцы массово устремились в Россию — количество обращений граждан КНР за российскими визами в январе-феврале в семь раз превысило показатели за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Шэньяне Сергея Черненко.

Отмечается, что заметное увеличение объема визовых обращений связано с отменой антиковидных ограничений на въезд. В настоящее время генеральное консульство России в Шэньяне начало оформлять до 1000 виз в сутки.

Туристические визы пока составляют небольшой процент от общего количества оформляемых въездных документов.

«Сейчас китайские друзья приезжают в нашу страну преимущественно с деловыми целями или по работе», — уточнил дипломат.

Впервые почти за три года в Москву приехали туристы из Китая

Ранее стало известно, что российская сторона завершила работу, необходимую для восстановления групповых безвизовых поездок между Россией и Китаем. При этом власти КНР также завершают приготовления, однако точного ответа относительно возможных сроков возобновления подобных турпоездок пока не дают.

Общество,Видео,Сергей Черненко,
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