Танцовщик Полунин привезет балет «Распутин» в Екатеринбург

Звезда балета украинского происхождения Сергей Полунин представит екатеринбуржцам свое шоу «Распутин», в котором вместе с командой расскажет историю неоднозначного исторического персонажа — друга семьи российского императора Николая II, старца и целителя Григория Распутина. Об этом сообщается на сайте ККТ «Космос», где и будет показан балет.

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«7 апреля в ККТ „Космос“ состоится выступление звезды мирового балета Сергея Полунина с балетом „Распутин“», — говорится в анонсе мероприятия. Сейчас цена билетов варьируется от 2000 до 8000 рублей.

Сам Полунин утверждает, что балет «Распутин», в первую очередь, будет затрагивать историю человеческих отношений. «Все его герои — и Распутин, и царская семья, и князь Юсупов в ней не абстрактные исторические герои из книг, а живые люди — с человеческими чувствами и переживаниями», — пояснил Полунин. Роль императрицы Александры Федоровны исполнит Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, сам Полунин сыграет Распутина. Все костюмы для шоу подготовила известный скандальный модельер Ульяна Сергеенко.