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1 час назад

Мишустин сыграл мелодию из «Юноны и Авось»

Алиса Селезнёва

Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил на рояле отрывок из рок-оперы «Юнона и Авось». Видеозапись игры главы правительства опубликовало в своем Telegram-канале РИА Новости.

На видео, опубликованном изданием, глава правительства играет романс «Я тебя никогда не забуду».

Свое видеообращение и игру на рояле Михаил Мишустин записал специально к творческому вечеру композитора Алексея Рыбникова, который был показан в эфире Первого канала, сообщает ТАСС.

По словам главы правительства, он считает Рыбникова «музыкальным гением» и еще будучи студентом стоял в очередях, чтобы взять билеты на его рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и « Юнона и Авось».

«Все это до сих пор живет, и это знает наше нынешнее поколение. В ваших мелодиях очень много души, любви», - заметил глава правительства, назвав сыгранный им романс волшебным.

Ранее директор школы №7 в Лобне, в которой учился будущий глава правительства, Марина Черкасова рассказала РИА Новости, что Михаил Мишустин был творческим ребенком — сочинял стихи и играл на гитаре. Кроме того, в школьные годы премьер-министр играл в КВН и активно участвовал в турслетах и конкурсах.

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