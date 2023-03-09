Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил на рояле отрывок из рок-оперы «Юнона и Авось». Видеозапись игры главы правительства опубликовало в своем Telegram-канале РИА Новости.

На видео, опубликованном изданием, глава правительства играет романс «Я тебя никогда не забуду».

Свое видеообращение и игру на рояле Михаил Мишустин записал специально к творческому вечеру композитора Алексея Рыбникова, который был показан в эфире Первого канала, сообщает ТАСС.

По словам главы правительства, он считает Рыбникова «музыкальным гением» и еще будучи студентом стоял в очередях, чтобы взять билеты на его рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и « Юнона и Авось».

«Все это до сих пор живет, и это знает наше нынешнее поколение. В ваших мелодиях очень много души, любви», - заметил глава правительства, назвав сыгранный им романс волшебным.