Число желающих выехать из России в Грузию за прошедшие сутки снизилось

Почти 1 200 легковых машин проехали за сутки через границу из Грузии в Россию. Такие данные приводятся на сайте Северо-Кавказского таможенного управления в субботу.

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Ранее в соцсетях пользователи сообщили, что из Грузии в сторону России наблюдается поток машин. По утверждению очевидцев, длина затора достигает нескольких километров.

За сутки таможней оформлены 1 163 легковые машины, которые въехали в Россию из Грузии. Между тем снизилось число выехавших из РФ в Грузию. С начала года таможня оформляла ежедневно порядка 1 тыс. легковых машин за сутки, накануне это число снизилось до 700. Кроме того, на выезд из РФ перед пунктом пропуска скопились 1 354 большегруза, на въезде в РФ - 301.

Накануне число проехавших через границу из Грузии в Россию легковых автомобилей увеличилось за сутки почти вдвое - до 1 800.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. "Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды. Так, утром в субботу департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии из-за снегопада закрыл для прицепного и полуприцепного автотранспорта трассу Гудаури - Коби, которая является частью Военно-Грузинской дороги.