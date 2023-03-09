В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
52 минуты назад

Вильфанд спрогнозировал аномальный холод в четырех регионах России

Lenta.ruиещё 8

В четырех регионах России — Мурманской и Томской областях, а также в Карелии на Таймыре, — в ближайшее время установится аномально холодная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

Вильфанд спрогнозировал аномальный холод в ряде регионов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хоть март [климатически] и зимний месяц, но есть регионы, в которых будет холодно, даже учитывая этот факт. В Мурманской области температура будет на 12 градусов ниже нормы до 11 марта, в Карелии — до 9 марта», — пообещал синоптик.

Он добавил, что в указанных регионах ожидаются морозы до 20-26 градусов. На Таймыре, в свою очередь, столбики термометров опустятся до 35-41 градуса, что на 7-14 градусов выше нормы. В Томской области прогнозируются морозы до 30 градусов — это на 7-14 градусов ниже нормы.

Синоптик назвал срок начала таяния снега в Европейской России<br/>

Ранее Вильфанд заявил, что в центре европейской России снег начнет таять лишь в начале апреля, а на Урале это произойдет еще позже.

Общество,Новости регионов,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий