Вильфанд спрогнозировал аномальный холод в ряде регионов России

В четырех регионах России — Мурманской и Томской областях, а также в Карелии на Таймыре, — в ближайшее время установится аномально холодная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Хоть март [климатически] и зимний месяц, но есть регионы, в которых будет холодно, даже учитывая этот факт. В Мурманской области температура будет на 12 градусов ниже нормы до 11 марта, в Карелии — до 9 марта», — пообещал синоптик.

Он добавил, что в указанных регионах ожидаются морозы до 20-26 градусов. На Таймыре, в свою очередь, столбики термометров опустятся до 35-41 градуса, что на 7-14 градусов выше нормы. В Томской области прогнозируются морозы до 30 градусов — это на 7-14 градусов ниже нормы.