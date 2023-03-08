Пускепалис-младший отказался выходить на одну сцену с Ахеджаковой

В марте на Кипре должен был состояться показ спектакля «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой. Главные роли в нем должны были сыграть Лия Ахеджакова и сын Сергея Пускепалиса – Глеб.

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Однако последний отказался от роли, так как не захотел выходить на одну сцену с Ахеджаковой из-за разногласий во взглядах на СВО.

По словам Пускепалиса – младшего, его отец был награжден президентом России Владимиром Путиным орденом Мужества посмертно, так как практически до конца жизни поддерживал российскую армию.