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8 минут назад

Пускепалис-младший отказался выходить на одну сцену с Лией Ахеджаковой

runews24.ruиещё 1

В марте на Кипре должен был состояться показ спектакля «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой. Главные роли в нем должны были сыграть Лия Ахеджакова и сын Сергея Пускепалиса – Глеб.

Пускепалис-младший отказался выходить на одну сцену с Ахеджаковой
Фото: runews24.rurunews24.ru

Однако последний отказался от роли, так как не захотел выходить на одну сцену с Ахеджаковой из-за разногласий во взглядах на СВО.

По словам Пускепалиса – младшего, его отец был награжден президентом России Владимиром Путиным орденом Мужества посмертно, так как практически до конца жизни поддерживал российскую армию.

Поэтому Глеб решил отказаться от совместной работы с человеком, кто осуждает российскую власть. При этом автор пьесы «Мой внук Вениамин» Улицкая также выступает против СВО, но о ней Пускепалис не говорит.

Общество,Лия Ахеджакова,Сергей Пускепалис,Людмила Улицкая,Владимир Путин,
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