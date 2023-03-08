Известный театральный режиссер умер в 40 лет

Известный театральный режиссер Николай Русский скончался на 41-м году жизни. Об этом пишет портал «78».

Отмечается, что режиссер скончался в Тамбове. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Худрук воронежского Никитинского театра Борис Алексеев рассказал, что Николай был настоящим другом театра. Он поставил в Воронеже два спектакля.

«Невероятные потери пополнились ещё одной. Невосполнимой», - подчеркнул Алексеев.

По его словам, метод работы Русского был наполнен любовью к каждому актеру театра. Николай был очень харизматичным, вызывал доверие и желание отдаваться его замыслу, режиссерскому видению постановки.

Николай Русский родился в 1982 году в Томске, затем переехал в Москву. В 2016 году окончил СПбГАТИ (мастерскую Вениамина Фильштинского).