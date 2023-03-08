В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
13 минут назад

Театральный режиссер Николай Русский скончался в Тамбове

Илья Родин

Известный театральный режиссер Николай Русский скончался на 41-м году жизни. Об этом пишет портал «78».

Известный театральный режиссер умер в 40 лет
Фото: dntuyt.rudntuyt.ru

Отмечается, что режиссер скончался в Тамбове. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Худрук воронежского Никитинского театра Борис Алексеев рассказал, что Николай был настоящим другом театра. Он поставил в Воронеже два спектакля.

«Невероятные потери пополнились ещё одной. Невосполнимой», - подчеркнул Алексеев.

По его словам, метод работы Русского был наполнен любовью к каждому актеру театра. Николай был очень харизматичным, вызывал доверие и желание отдаваться его замыслу, режиссерскому видению постановки.

Николай Русский родился в 1982 году в Томске, затем переехал в Москву. В 2016 году окончил СПбГАТИ (мастерскую Вениамина Фильштинского).

Его спектакли с восторгом встречали зрители в Екатеринбурге, Хабаровске, Петербурге, Воронеже, Новокузнецке и других городах.

Общество,Николай Русский,Вениамин Фильштинский,Борис Алексеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий