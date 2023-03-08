Россияне отметят Международный женский день

Международный женский день, 8 Марта, в российских городах отметят концертами. Для женщин подготовили десятки мероприятий, фотозоны, бесплатные выставки, спектакли, квесты, конные прогулки, угощенья и мастер-классы. Женщины смогут прогуляться на речном трамвайчике, посоревноваться в горах Сочи или посетить ботанический сад на Дальнем Востоке.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Праздник отмечается в России официально с 1919 года. В первые годы советской власти он носил название "Международный день работниц", а с конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днем. В 1965 году 8 марта было объявлено нерабочим днем и с тех пор остается праздничным выходным.

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Cherchez la femme

Это французское выражение, которое буквально означает "ищите женщину", именно так называется квест, запланированный на 8 марта в Москве. Участники Cherchez la femme будут решать задания, связанные с женскими образами Парка Горького, для участия нужна регистрация. На смотровой площадке Panorama 360 гостей поздравят "Панорамыч" и "Панорамочка". Здесь пройдет мастер-класс по изготовлению открыток и тематическая зона развлечений, где посетительницам вручат цветы.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" приглашает на творческие мастер-классы, выступления музыкантов. В кабинах аттракциона появятся цитаты выдающихся женщин России, в том числе Майи Плисецкой, Марины Цветаевой, Алисы Фрейндлих. Отметить праздник можно на коньках в Парке Горького, 8 марта вход для девушек будет бесплатным, а утром за аркой главного входа раздадут 5 тыс. цветов.

На концерте инструментальной и эстрадной музыки "Объяснение в любви" 8 марта на малой сцене театра "Школа современной пьесы" прозвучат ретро-мелодии. В "Крокус Сити Холл" пройдет концерт "Я нравлюсь женщинам", в котором примут участие артисты Григорий Лепс, Стас Михайлов и Эмин Агаларов.

В старинном подземелье музея-заповедника "Старая Сарепта" в Волгограде 8 марта зазвучит саксофон. Хиты отечественной и зарубежной музыки разных эпох исполнит лауреат международных конкурсов Павел Новиков-Растопнин. Областной краеведческий музей 8 марта создаст атмосферу казачьего быта начала XX века и покажет, как в те времена готовились к сватовству и свадьбе.

Экскурсии, цветы и благотворительные акции

На Ямале к 8 Марта вырастили 250 тыс. тюльпанов - даже в условиях Крайнего Севера растения удалось вывести с помощью теплиц. А в Екатеринбург к празднику прибыло более 25 грузовых автомобилей с розами, хризантемами, лилиями и орхидеями, всего накануне праздника уральские таможенники проверили 233 тонны цветов. В честь женщин в Красноярске будут играть саксофонисты и читать стихи с балкона в центре города.

В Екатеринбурге в "Ельцин Центре" для посетительниц 8 марта пройдет марафон экскурсий "Красота вне протокола", где можно узнать о стиле Елизаветы II, о сбывшейся мечте Раисы Горбачевой - появлении журнала "Бурда моден" в СССР.

В Забайкалье проходит акция "Помощь любимым": школьники и студенты помогают матерям, женам героев специальной военной операции, женщинам-ветеранам и труженицам тыла. Праздничные открытки получат медсестры и врачи, работающие в госпиталях и санаториях для военнослужащих.

Полет на вертолете и прогулка на водном трамвайчике

В "Сочи Парке" с 8 по 12 марта гостей ждут тематические фотозоны и анимационные программы, уличный перформанс от флористов, мастер-классы по изготовлению медовых свечей и представления в дельфинарии. Женщинам предлагают безлимитные развлечения по единому билету, сувенирные лавки дарят скидку 20% на весь ассортимент, а кафе и рестораны готовят специальное меню.

Геленджикский "Сафари-парк" с 4 по 12 марта работает для посетительниц бесплатно. В Абрау-Дюрсо 8, 11 и 12 марта прогулка по озеру на водном трамвайчике будет бесплатной. Гостей приглашают на экскурсии по историческому комплексу, конные и пешие прогулки в сопровождении гида со скидкой. А на сочинском курорте "Красная поляна" проведут конкурсы, в одном из которых можно будет выиграть полет на вертолете.

В Севастополе 8 марта запланирован бесплатный концерт на площади Нахимова, в котором примет участие шоу-группа трех роялей Bel suono. В Кисловодске Гена с Чебурашкой 8 марта подарят женщинам на Курортном бульваре тысячи тюльпанов. Мужчины сразятся в спортивном конкурсе "За сердца любимых".

"Зефирный забег" и "Принцесса снежного склона"

Состязаться в этот день смогут не только мужчины, но и сами дамы. В горах Сочи 8 марта на высоте 1,1 тыс. м над уровнем моря пройдут соревнования "Принцесса снежного склона", которые предполагают прохождение на скорость трассы слалом-гигант с элементами полосы препятствий. На старт приглашаются девушки от 18 лет, имеющие необходимое оборудование и индивидуальные средства защиты (шлем, перчатки, горные очки).

Еще один спортивный праздник - "Зефирный забег" - состоится в парке Победы в Твери. Здесь организованы дистанции на 5 км для взрослых и 1 км - для детей. На финише каждая участница получит медаль и цветы.

В Архангельске 8 марта стартует первый Кубок России по пляжному футболу среди женских команд, на который приедут более 100 спортсменок страны. Спортивными мероприятиями встречают праздник и в Сибири. В Алтайском крае пройдет футбольный фестиваль среди девочек. В Красноярске для женщин будут бесплатными катки и пройдет праздник скандинавской ходьбы.

История парфюмерии и стиля королевы

В Санкт-Петербурге к Международному женскому дню фасады городских зданий украсили световые витражи и инсталляции с изображениями женских портретов знаменитых художников XIX-XX веков. В главном здании Российской национальной библиотеки открылась выставка об истории отечественной парфюмерии - она будет работать до 19 мая. В экспозицию вошли афиши ХIX - XX веков, а также флаконы и фотооткрытки из частных коллекций и пробники духов, воссозданные петербургскими парфюмерами по рецептам XIX века.

В музеях-заповедниках Псковской и Вологодской областей представят коллекцию головных уборов Русского Севера, шитых жемчугом. Это реплики, выполненные по музейным экспонатам XVII-XX веков. Самой редкой станет белозерская шапочка со старинным орнаментом. А в филиалах Астраханского музея-заповедника 8 марта пройдет акция "Для милых дам", в ее рамках женщины смогут посетить музеи бесплатно.

Музеи Крыма тоже подготовили несколько выставок. Например, в Музее истории и культуры крымских татар Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника можно познакомиться с приспособлениями, которыми пользовались женщины на Востоке для сохранения молодости и красоты. В Музее истории Симферополя откроется выставка художественной вышивки "Волшебная нить" народной мастерицы Эрны Готфрид - мастера художественной вышивки гладью шелком и мулине.

Выставку первоцветов проведут во Владивостоке в крупнейшем на Дальнем Востоке ботаническом саду, где наибольшей популярностью пользуются тюльпаны.