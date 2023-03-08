Названа самая популярная писательница в России

Дина Рубина возглавила список самых популярных русскоязычных писательниц, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование книжного сервиса «Литрес». Предпочтения пользователей сервиса была проанализированы за последние пять лет.

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«Лидером рейтинга стала Дина Рубина, на втором месте — Гузель Яхина. На третьем — Наринэ Абгарян. Замыкают пятерку рейтинга Людмила Улицкая и Мария Метлицкая», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, популярность авторов определялась количеством проданных цифровых экземпляров книг. Наиболее востребованным произведением у Дины Рубиной стал роман «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин», у Гузель Яхиной — «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Зулейха открывает глаза». Самой читаемой повестью у армянской писательницы Наринэ Абгарян стала повесть «Манюня».

Самым читаемым произведением у Людмилы Улицкой стала семейная сага «Лестница Якова», а у Марии Метлицкой — «Дневник свекрови». Помимо этого, в рейтинг вошел дебютный роман «Хирург» Марины Степновой и бестселлер «Женщины Лазаря». Популярностью у пользователей сервиса пользуются Маша Трауб, Виктория Токарева, Мариам Петросян и Татьяна Устинова.