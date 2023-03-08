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1 час назад

Названа самая популярная писательница в России

Мослента

Дина Рубина возглавила список самых популярных русскоязычных писательниц, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование книжного сервиса «Литрес». Предпочтения пользователей сервиса была проанализированы за последние пять лет.

Названа самая популярная писательница в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лидером рейтинга стала Дина Рубина, на втором месте — Гузель Яхина. На третьем — Наринэ Абгарян. Замыкают пятерку рейтинга Людмила Улицкая и Мария Метлицкая», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, популярность авторов определялась количеством проданных цифровых экземпляров книг. Наиболее востребованным произведением у Дины Рубиной стал роман «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин», у Гузель Яхиной — «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Зулейха открывает глаза». Самой читаемой повестью у армянской писательницы Наринэ Абгарян стала повесть «Манюня».

Самым читаемым произведением у Людмилы Улицкой стала семейная сага «Лестница Якова», а у Марии Метлицкой — «Дневник свекрови». Помимо этого, в рейтинг вошел дебютный роман «Хирург» Марины Степновой и бестселлер «Женщины Лазаря». Популярностью у пользователей сервиса пользуются Маша Трауб, Виктория Токарева, Мариам Петросян и Татьяна Устинова.

Ранее был назван самый популярный у россиян фильм в 2022 году.

Общество,Гузель Яхина,Марина Степнова,Маша Трауб,Мариам Петросян,Наринэ Абгарян,Виктория Токарева,Людмила Улицкая,Татьяна Устинова,
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