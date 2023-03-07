Габрелянова не пустили в Армению

Гендиректору и президенту дома News Media Араму Габрелянову не разрешили въехать в Армению. Он прибыл туда на один день для проведения мастер-класса по журналистике, сообщил во вторник организовавший эти курсы профессор МГИМО Виктор Согомонян.
"В аэропорту ему не разрешили пересечь границу. Габрелянову сказали, что он является нежелательным лицом в Армении и может дестабилизировать ситуацию в стране", - приводит его слова информационно-аналитический портал Yerevan.Today.
Согомонян уточнил, что Габрелянов вернулся в Москву ближайшим рейсом.
"Я хотел бы принести свои извинения Араму Ашотовичу, а также нашим многочисленным коллегам, которые собирались сегодня на лекцию именитого журналиста", - добавил он.
В октябре 2022 года главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей запретили въезд в Армению.