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8 минут назад

Журналиста Габрелянова не пустили в Армению

ТАСС

Гендиректору и президенту дома News Media Араму Габрелянову не разрешили въехать в Армению. Он прибыл туда на один день для проведения мастер-класса по журналистике, сообщил во вторник организовавший эти курсы профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Габрелянова не пустили в Армению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В аэропорту ему не разрешили пересечь границу. Габрелянову сказали, что он является нежелательным лицом в Армении и может дестабилизировать ситуацию в стране", - приводит его слова информационно-аналитический портал Yerevan.Today.

Согомонян уточнил, что Габрелянов вернулся в Москву ближайшим рейсом.

"Я хотел бы принести свои извинения Араму Ашотовичу, а также нашим многочисленным коллегам, которые собирались сегодня на лекцию именитого журналиста", - добавил он.

В октябре 2022 года главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей запретили въезд в Армению.

Общество,Маргарита Симоньян,Арам Габрелянов,МГИМО,
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