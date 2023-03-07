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56 минут назад

Мальчику Федору из Брянской области вручили медаль «За доблесть и отвагу»

Елена Прошина

Проявившему героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области мальчику Федору вручили медаль «За доблесть и отвагу». Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Мальчику Федору из Брянской области вручили медаль «За доблесть и отвагу»
Фото: t.me/avbogomaz/2066t.me/avbogomaz/2066

По его словам, особенно важным является тот факт, что ведомственную медаль Следственного комитета РФ 10-летнему Федору вручил Герой России, руководитель управления воспитательной работы СК, генерал-майор юстиции Сергей Петров.

«Не каждый взрослый смог бы повести себя в такой ситуации, как повел Федя. Желаю ему скорейшего выздоровления и оставаться таким же сильным, решительным, настоящим мужчиной!» — написал Богомаз.

Напомним, что нападение на территорию Климовского района произошло на минувшей неделе. Его организовала диверсионно-разведывательная группа Украины. ДРГ обстреляли несколько автомобилей, убив водителей. В одной из машин находился Федор и еще две девочки, они ехали в школу. Мальчику удалось выбраться из автомобиля самому и спасти девочек, несмотря на полученное ранение.

Общество,Александр Богомаз,Сергей Петров,Следственный комитет,
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