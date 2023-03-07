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10 минут назад

В Подмосковье отреставрируют Бобренёв монастырь

RT на русском

В городском округе Коломна отреставрируют Богородице-Рождественский Бобренёв мужской монастырь.

В Подмосковье отреставрируют Бобренев монастырь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на тендер, опубликованный на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Монастырь — объект культурного наследия федерального значения.

«Это старейшая монашеская обитель на территории Коломенского городского округа. Бобренёв монастырь изначально имел стратегическое значение, позволяя контролировать дорогу из Владимира в Коломну», — говорится в проектной документации.

Работы должны быть выполнены с даты заключения госконтракта до 15 ноября 2023 года.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

Общество,Владимир Ефимов,
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