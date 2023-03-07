«ВКонтакте» запустила проект «Женских рук дело»

«Героиню первой голографической экспозиции пользователи выбирают в сервисе "О женщинах": здесь представлены карточки о достижениях женщин. Каждый день можно голосовать за трех претенденток: выиграет та, у которой к 27 марта наберется больше всего голосов», — сказано в сообщении.