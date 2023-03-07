Мишустин рассказал, что в молодости подрабатывал на разгрузке хлеба

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что во время учебы в университете подрабатывал на разгрузке хлеба в булочной. Соответствующее признание он сделал в ходе посещения хлебобулочного завода «Черемушки» в Москве, передает «РИА Новости».

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По словам Мишустина, он трудился на разгрузке хлеба в булочной на Кутузовском проспекте почти год.

«Рано утром его привозили — в пять-шесть утра — мы приходили работали, затем уходили на занятия. И за это работодатель дарил нам потом хлеб, мы его кушали, еще и сметану разгружали», — сказал он.

Премьер-министр РФ признался, что относится с теплотой к хлебу с самого детства. Он поделился, что в первом-втором классе не доел его, а затем учительница половину урока посвятила значению этого продукта, особенно для голодающих.

«И я помню, серьезное на меня произвел впечатление этот рассказ. Я даже когда беру кусочек хлеба, стараюсь взять столько, сколько съем, чтобы его не выбрасывать», — отметил Мишустин.