В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
40 минут назад

Мишустин рассказал, что в молодости подрабатывал на разгрузке хлеба

Елена Прошина

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что во время учебы в университете подрабатывал на разгрузке хлеба в булочной. Соответствующее признание он сделал в ходе посещения хлебобулочного завода «Черемушки» в Москве, передает «РИА Новости».

Мишустин рассказал, что в молодости подрабатывал на разгрузке хлеба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Мишустина, он трудился на разгрузке хлеба в булочной на Кутузовском проспекте почти год.

«Рано утром его привозили — в пять-шесть утра — мы приходили работали, затем уходили на занятия. И за это работодатель дарил нам потом хлеб, мы его кушали, еще и сметану разгружали», — сказал он.

Премьер-министр РФ признался, что относится с теплотой к хлебу с самого детства. Он поделился, что в первом-втором классе не доел его, а затем учительница половину урока посвятила значению этого продукта, особенно для голодающих.

«И я помню, серьезное на меня произвел впечатление этот рассказ. Я даже когда беру кусочек хлеба, стараюсь взять столько, сколько съем, чтобы его не выбрасывать», — отметил Мишустин.

Также он раскрыл министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву рецепт хлеба, который он пек в детстве. Мишустин рассказал, что в миску добавляли стакан воды или молока, немного сахара, дрожжей, яйцо и подсолнечное масло. Затем тесто оставляли на два часа, нарезали и отправляли в печку на 30 минут при 180 градусах, заключил он.

Общество,Михаил Мишустин,Дмитрий Патрушев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий