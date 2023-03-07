Возраст не помеха: 84-летняя жительница Новосибирска стала невестой

В Новосибирской области назвали возраст самой пожилой невесты. Данные были приведены в отчёте Новосибирскстата, приуроченном к Международному женскому дню. Женщина вступила в брак в возрасте 84 лет.

В 2021 году в Новосибирской области вступили в брак 19,2 тысячи невест. Больше всего невест (49% от общего количества) приходится на возрастной период от 20 до 29 лет. В этом возрасте женщины активнее всего создают семьи.