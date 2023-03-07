Бывший министр Улюкаев рассказал о жизни в тюрьме

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что ему было тяжело находиться в заключении из-за тесноты и «навязанного общения». Его интервью президенту Московской международной валютной ассоциации Алексею Мамонтову доступно на YouTube-канале Naidi Mamonta.

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По словам Улюкаева, основные трудности, с которыми он сталкивался, были психологического характера. Бывшему министру было нелегко находиться в ограниченном пространстве с навязанными ему людьми.

«Наказанием, с моей точки зрения, является не лишение свободы (...), наказанием является навязанное общество. Ты должен жить с теми людьми, с которыми не хочешь жить, но не можешь жить с теми людьми, с которыми ты хочешь жить. Это колоссальный диссонанс, который тебя разрывает», — рассказал он жизни в тюрьме.

Также, по словам Улюкаева, в бараке он всегда был на виду, что также доставляло ему дискомфорт.

При этом бывший чиновник отметил, что со временем смог адаптироваться и даже нашел отдушину — людей, с которыми ему было комфортно общаться, а также работу в библиотеке колонии. По его словам, в библиотеке его окружали «16 тысяч хороших друзей», которые никогда не продадут и на которых он мог положиться.

Экс-министр отметил, что в следственном изоляторе ему приходилось тяжелее, чем в бараке, так как в камере СИЗО с ним находились лишь четыре человека. Однако Улюкаев признал, что одиночная камера была бы для него предпочтительней, так как в одиночке он мог бы «полностью раствориться в размышлениях».