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36 минут назад

Гузель Яхина и Дина Рубина возглавили рейтинг самых популярных русских писательниц

Газета.Ru

Дина Рубина, Гузель Яхина и Наринэ Абгарян возглавили рейтинг книжного сервиса «Литрес» самых популярных писательниц в категории «современная русская литература». Об этом сообщает ТАСС.

Составлен рейтинг самых популярных русских писательниц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пятерку рейтинга цифровых книг, уточнили представители проанализировавшего спрос читателей сервиса, замыкают Людмила Улицкая и Мария Метлицкая.

Самым популярным произведением писательницы Дины Рубиной с февраля 2018 года по февраль 2023 года стал роман «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин». У Гузель Яхиной пользователи чаще всего читали и слушали роман «Зулейха открывает глаза», у Наринэ Абгарян — повесть «Манюня».

«Результаты показали, что недаром имена Дины Рубиной, Гузель Яхиной и Наринэ Абгарян на слуху последние несколько лет — читатели действительно искренне любят этих писательниц и ждут их новые книги. Возглавила рейтинг Дина Рубина — виртуозная рассказчица, умеющая передать атмосферу происходящего с помощью пары точных метафор и эпитетов», — говорит шеф-редактор ГК «Литрес» Екатерина Писарева.

Писарева также поделилась надеждой, что через несколько лет топ популярных писательниц пополнят новые имена: к примеру Евгения Некрасова, Вера Богданова или Оксана Васякина.

Ранее сообщалось, что роман Оксаны Васякиной «Рана» возглавил книжный топ в Финляндии.

Общество,Екатерина Писарева,Евгения Некрасова,Вера Богданова,Гузель Яхина,Наринэ Абгарян,Людмила Улицкая,
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