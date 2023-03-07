Составлен рейтинг самых популярных русских писательниц

«Результаты показали, что недаром имена Дины Рубиной, Гузель Яхиной и Наринэ Абгарян на слуху последние несколько лет — читатели действительно искренне любят этих писательниц и ждут их новые книги. Возглавила рейтинг Дина Рубина — виртуозная рассказчица, умеющая передать атмосферу происходящего с помощью пары точных метафор и эпитетов», — говорит шеф-редактор ГК «Литрес» Екатерина Писарева.