Пока вы спали: позиция Китая по поставкам оружия РФ и ЧП с флагманской японской ракетой

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МИД Китая исключил поставки оружия сторонам украинского конфликта

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Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет оружие ни одной из сторон и, несмотря на это, Пекину угрожают санкциями. Такое заявление сделал сегодня министр иностранных дел Китая Цинь Ган, пишет РИА Новости.

По его словам, Китай всегда проводил независимую политику в вопросе украинского кризиса, выступал за диалог и мирное разрешение конфликта и «не поставлял оружие ни одной из сторон».

«На каком основании сваливать ответственность на Китай и даже вводить санкции и угрожать? Мы никогда этого не примем», - подчеркнул министр.

В посольстве оценили встречи Антонова и представителей Госдепа США

Характер встреч посла России в США Анатолия Антонова с представителями Госдепартамента является неудовлетворительным и далеко не всегда российскому дипломату удается «быстро и оперативно выполнить поручение Москвы». Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии в Вашингтоне.

По словам пресс-секретаря посольства Игоря Гиренко, руководители Госдепартамента отказываются принимать Анатолия Антонова или «перенаправляют к чиновникам невысокого уровня». «Были случаи, когда посол даже не смог в ходе встречи изложить российскую позицию. Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России», - заметил он, комментируя заявление официального представителя Госдепа США Неда Прайса о контактах с российской стороной.

В Японии прервали полет и уничтожили новую ракету H3

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приняло решение прервать запуск новой «флагманской ракеты H3» после того, как был подтвержден отказ двигателя второй ступени. Об этом пишет «Киодо».

Запуск ракеты был произведен 7 марта в 10:37 (4:37 мск) с космодрома Танэгасима. Однако в процессе запуска возникли неполадки, и после того как не подтвердилось зажигание двигателя второй ступени ракеты, была дана команда на ее уничтожение.

Россиянки назвали размер дохода для комфортной жизни

Жительницы России считают комфортным ежемесячный доход в размере 250 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса маркетплейса услуг YouDo, котрые публикует РБК.

Такую сумму назвали более 50% участниц опроса. Еще 30% опрошенных женщин заявили, что могли бы с комфортом жить на 100 тысяч рублей. Полмиллиона для комфорта ежемесячно нужны 15% респондентов, а на доход не менее 500 тысяч согласны только 4% россиянок.

Жители России стали меньше есть говядину

Доля говядины в мясной тарелке россиянина с 2017 по 2021 год в среднем уменьшилась с 20 до 18%, а в абсолютных цифрах потребление сократилось на 1 кг — до 9 кг на человека. Об этом со ссылкой на аналитические данные Национального рейтингового агентства пишут «Известия».