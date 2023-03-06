Вильфанд предсказал экстравагантное 8 марта в России

«Из-за изменения циркуляции воздуха в четверг, 9 марта, в центре европейской России теплый день 0, +2. Затем понижение прежде всего ночной температуры. В ночь на пятницу и на субботу -6, -11 градусов. Дневные температуры -2, -3. На юге Сибири температура выше нормы. Это Омск, Томск, Новосибирск. Там около 0, но все-таки сложная погода — и гололедица, и снег, и мокрый снег, и усиление ветра. В Алтайском крае до +6. Очень теплая погода до +8, +10 градусов прогнозируется в Приморском крае, во Владивостоке. В Иркутской области на севере, северо-востоке будет до -20, -28. На юге дневные температуры будут положительными. В Чите в начале марта будет +11 градусов, что небывало, это рекордное значение. Очень холодная погода на севере Урала. В Пермском крае, в Ханты-Мансийском округе, в Ямало-ненецком округе, в Салехарде температура на 10, 12 градусов ниже нормы. Там морозы ниже -30», — отметил он.