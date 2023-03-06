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1 час назад

В Германии объяснили двухчасовое пребывание немецкого джета в Москве

Lenta.ru

Джет Bombardier Challenger 604 из ФРГ, который прилетел в московский аэропорт Внуково и через два часа улетел обратно в Германию, был санитарным бортом. Об этом рассказал представитель немецкой авиакомпании FAI rent-a-jet Георг Грубер, его цитирует РБК.

В ФРГ объяснили пребывание немецкого джета в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы можем подтвердить во избежание дальнейших спекуляций, что рейс выполнял полет из аэропорта Франкфурта во Внуково в рамках миссии санитарной авиации», — сказал он, отметив, что санкции не распространяются на санитарную авиацию.

По словам Грубера, авиаперевозчик не готов раскрыть личности пассажиров самолета в связи с «действующими законами о защите данных и правами пациентов в целом».

Воздушное судно Bombardier Challenger 604, используемое для транспортировки больных, вылетело 4 марта в 16:08 (18:08 мск) из Франкфурта-на-Майне в Москву, оно пролетело над Балтийским морем и вошло в российское воздушное пространство через Латвию. После двухчасовой стоянки борт направился в Нюрнберг.

Общество,Георг Грубер,Международный аэропорт Внуково,
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