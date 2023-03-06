В ФРГ объяснили пребывание немецкого джета в Москве

Джет Bombardier Challenger 604 из ФРГ, который прилетел в московский аэропорт Внуково и через два часа улетел обратно в Германию, был санитарным бортом. Об этом рассказал представитель немецкой авиакомпании FAI rent-a-jet Георг Грубер, его цитирует РБК.
«Мы можем подтвердить во избежание дальнейших спекуляций, что рейс выполнял полет из аэропорта Франкфурта во Внуково в рамках миссии санитарной авиации», — сказал он, отметив, что санкции не распространяются на санитарную авиацию.
По словам Грубера, авиаперевозчик не готов раскрыть личности пассажиров самолета в связи с «действующими законами о защите данных и правами пациентов в целом».
Воздушное судно Bombardier Challenger 604, используемое для транспортировки больных, вылетело 4 марта в 16:08 (18:08 мск) из Франкфурта-на-Майне в Москву, оно пролетело над Балтийским морем и вошло в российское воздушное пространство через Латвию. После двухчасовой стоянки борт направился в Нюрнберг.