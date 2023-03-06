Россиян призвали не ездить в Экваториальную Гвинею

Министерство экономического развития РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в Экваториальную Гвинею из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По информации, полученной от посольства Российской Федерации в Республике Экваториальная Гвинея, Минэкономразвития рекомендует воздержаться от поездок в данный регион в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой до ее нормализации», — говорится в сообщении министерства.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что гражданам России рекомендуется воздержаться от поездки в турецкие провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и Газиантеп из-за повышенной сейсмической активности в южной и центральной частях Турции. В сообщении министерства говорится, что туристы, отправившиеся в Турцию по путевке, могут при необходимости обратиться за экстренной помощью на горячую линию ассоциации «Турпомощь»: +7 (499) 678-12-03.