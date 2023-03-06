Анатолий Белый сыграет Сталина в израильской постановке

Сбежавший из России актер Анатолий Белый исполнит главную роль в постановке «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Артист перевоплотится в лидера Советского Союза Иосифа Сталина перед израильскими зрителями.

Премьера спектакля назначена на 8 марта. Показ состоится на площадке Ennis Auditorium в Тель-Авиве. Сама пьеса написана Артуром Соломоновым в 2019 году. Ее перевели на несколько языков, передает журнал «Театр».