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44 минуты назад

Актер Анатолий Белый сыграет Иосифа Сталина в израильской постановке

Слово и Дело

Сбежавший из России актер Анатолий Белый исполнит главную роль в постановке «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Артист перевоплотится в лидера Советского Союза Иосифа Сталина перед израильскими зрителями.

Анатолий Белый сыграет Сталина в израильской постановке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Премьера спектакля назначена на 8 марта. Показ состоится на площадке Ennis Auditorium в Тель-Авиве. Сама пьеса написана Артуром Соломоновым в 2019 году. Ее перевели на несколько языков, передает журнал «Театр».

Напомним, что Белый осудил специальную операцию по защите республик Донбасса. В одном из интервью артист признался, что с переездом за границу у него начались финансовые проблемы, поскольку работать в местных театрах без знания языка довольно трудно.

Общество,Артур Соломонов,Анатолий Белый,
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