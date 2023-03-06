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56 минут назад

В РФПИ сообщили, что "Спутник V" признан самой эффективной среди векторных вакцин

ТАССиещё 2

Вакцина "Спутник V" имеет наибольшую эффективность - на уровне 91% - против симптоматической инфекции SARS-CoV-2 (вызывающего заболевание COVID-19) среди векторных вакцин. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на публикацию исследования китайских ученых в ведущем международном медицинском журнале The Lancet, опубликованную в конце февраля 2023 года.

РФПИ: "Спутник V" признан самой эффективной среди векторных вакцин
Фото: ТАССТАСС

Исследователи также пришли к выводу, что векторные вакцины гораздо реже вызывают побочные эффекты по сравнению с мРНК-вакцинами. Кроме того, ученые отмечают, что с течением времени после вакцинации у препаратов против коронавируса отмечается снижение эффективности, поэтому для поддержания высокого иммунитета необходимо ревакцинироваться.

"Спутник V" является одной из наиболее эффективных и безопасных вакцин против коронавируса в мире и наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России, добавили в РФПИ. При создании вакцины российскими учеными впервые в мире было применен подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля" с применением аденовируса человека 26-го серотипа как первого компонента и 5-го серотипа в качестве второго компонента).

Препарат "Спутник V", зарегистрированный в России 11 августа 2020 года, стал первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. Вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах.

В феврале 2021 года журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.

Общество,Российский фонд прямых инвестиций,
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