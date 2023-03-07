Российские мужчины раскрыли траты на подарки к 8 марта

Более четверти опрошенных российских мужчин готовы потратить на подарок женщинам к 8 марта не более 1 000 рублей, свидетельствуют данные опроса "Альфастрахование" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

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Отмечается, что 26,3% опрошенных мужчин готовы потратить на цветы и подарки до 1 000 рублей. Почти столько же - 24,7% - планируют вложить в сюрприз от 5 тыс. до 7 тыс. рублей. Траты от 7 тыс. до 10 тыс. рублей заложили 17,7%. Покупать подарки мужчины будут в основном на собственные средства, без кредитов и накоплений.

Согласно данным опроса, на подарки коллегам скидываются 67% мужчин, сдавая при этом от 500 до 1 000 рублей в большинстве случаев (39,8%). Четверть мужчин сдает до 500 рублей. Еще 23% - от 1 000 до 2 000 рублей, а 11,4% - более 2 тыс. рублей. Основная масса - 61,2% - участников опроса не считают эту сумму существенной и рады поддержать коллектив. 28% хотели бы потратить эти деньги на себя.

С 8 марта своих женщин поздравляют большинство - 54,8% - опрошенных мужчин. Треть не делает этого никогда, а 13,3% не всегда поздравляют окружающих их женщин.

На вопрос о том, кого чаще всего поздравляют опрошенные, большинство ответили - маму (39%) и жен - 34%. Сестер и других родственниц - 21,6%, бабушек - 14%, партнершу - 15,2%. Еще 13,4% поздравляют коллег, 3,5% - клиентов и заказчиков женского пола. А некоторые - таких было 6,3% - бывших девушек и жен.

Самым лучшим подарком для своей женщины 32,9% опрошенных назвали тот, о котором попросила она сама. 18% считают, что достаточно цветов, а 11,8% планируют дарить парфюм. Обойтись конфетами думают 9% участников опроса. По 6% вложатся в одежду и аксессуары и романтический ужин.