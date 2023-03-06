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8 минут назад

В России не хватает медицинских работников

Елена Прошина

Министерство здравоохранения РФ зафиксировало нехватку медицинских работников — сейчас в стране около 25 тысяч врачей, а среднего медицинского персонала — более 50 тысяч. Для повышения кадрового потенциала страны ведомство подготовило проект поправок к закону об основах охраны здоровья, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

В России не хватает медицинских работников
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, Министерство здравоохранения РФ намеревается позволить ординаторам второго года обучения работать врачами-стажерами. Они смогут оказывать помощь гражданам под присмотром руководителей клиник и работать в составе врачебных бригад. Авторы законопроекта считают, что эти поправки помогут восполнить нехватку врачей в РФ и оказывать гражданам необходимую медицинскую помощь.

Уточняется, что правила допуска ординаторов к работе будет определять Министерство здравоохранения.

В настоящий момент ординаторы не могут претендовать на должность врача-стажера, хотя уже получили высшее образование по одной из специальностей и прошли первичную аккредитацию, пояснили в ведомстве. Допуск ординаторов к врачебной деятельности со второго года обучения также позволит им получить практический опыт работы по специальности. Сейчас в России учатся более 41 тысячи ординаторов.

Общество,Минздрав РФ,
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