В России не хватает медицинских работников

Министерство здравоохранения РФ зафиксировало нехватку медицинских работников — сейчас в стране около 25 тысяч врачей, а среднего медицинского персонала — более 50 тысяч. Для повышения кадрового потенциала страны ведомство подготовило проект поправок к закону об основах охраны здоровья, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

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Как говорится в сообщении, Министерство здравоохранения РФ намеревается позволить ординаторам второго года обучения работать врачами-стажерами. Они смогут оказывать помощь гражданам под присмотром руководителей клиник и работать в составе врачебных бригад. Авторы законопроекта считают, что эти поправки помогут восполнить нехватку врачей в РФ и оказывать гражданам необходимую медицинскую помощь.

Уточняется, что правила допуска ординаторов к работе будет определять Министерство здравоохранения.