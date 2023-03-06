Российских детей хотят оградить от китайских бирюлек

Около трех тысяч российских предприятий производят сегодня товары для детей, однако доля их продукции на внутреннем рынке составляет только 30 процентов. Как увеличить долю детских товаров, обсудили делегаты Национального съезда производителей игр и игрушек, который завершился в Москве 2 марта.

Фото: © Владимир Астапкович/РИА Новости © Владимир Астапкович/РИА Новости

Конструкторы, шахматы, куклы

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В России растет спрос на мягкие игрушки — герои мультфильмов. Однако плюшевые китайские монстры и отечественные чебурашки пока все же не смогли обогнать лидера рейтинга детских забав — конструктор. Их в 2022 году заказывали чаще всего.

В топ-5 также вошли куклы-модели, шашки, шахматы, нарды и машинки, рассказала директор отдела регулярных и синдикативных исследований маркетинговой компании Марина Лучина. Популярность именно этих товаров она объяснила структурой детского населения. Так, больше всего детей в России сейчас от 11 до 16 лет. «Около половины подростков 11-15 лет имеют дома шашки, шахматы, нарды, конструкторы и бизнес-игры. А каждый пятый подросток 11-15 лет считает конструктор и бизнес-игры любимыми игрушками», — рассказала эксперт.

Эту информацию подтверждают и продавцы. Так, руководитель отдела «Игрушки и хобби» компании OZON Татьяна Кожухарь отметила, что самой быстрорастущей категорией детских товаров в прошлом году стали мягкие игрушки — плюс 100 процентов.

«Спрос на конструкторы и сборные игрушки за год увеличился на 63 процента. Другие категории, быстро набирающие популярность, — это игрушечное оружие (+51 процент), машинки и игрушки на радиоуправлении (+44 процента). В целом же спрос на игры и игрушки в 2022 году увеличился на 35 процентов», — отметила Кожухарь.

Как потратить два миллиарда

Рост спроса на игры и игрушки, а также уход с российского рынка ряда иностранных компаний открывает перед отечественными производителями огромные перспективы, считает председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Но пока отечественные производители мало используют эту возможность.

По словам сенатора, товары для детей в нашей стране производят около трех тысяч предприятий. Однако доля российской продукции составляет около 30 процентов. А по некоторым сегментам, например, товарам для новорожденных, — менее 10 процентов. Это ниже потенциала отечественных производителей, полагает сенатор, которые могут обеспечить не менее 80 процентов потребности в игрушках, а также мебели и средствах обучения.

Она сообщила, что по итогам Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей была актуализирована дорожная карта развития индустрии детских товаров. Дополнительно выделено два миллиарда рублей на покупку товаров отечественного производства для школ и детских садов.

«Экономические санкции не должны повлиять на качество и содержание школьной инфраструктуры, учебного оборудования и товаров для детей», — отметила сенатор. Качественными, безопасными и доступными по цене должны быть и детские игрушки, подчеркнула Гумерова. При этом, по ее мнению, игрушки должны быть еще и со смыслом, ведь они «имеют большое воспитательное значение».

Госсубсидии для чебурашки

Воспитывать детей лучше всего на примере героев отечественных мультфильмов, полагают участники съезда. Рост интереса к таким игрушкам уже есть, подтверждает исследование «Рамблер». Так, 82 процента респондентов поддержали производство родных плюшевых персонажей.

Однако создание игрушек по образу любимых мультгероев — это один из самых сложных высокотехнологичных процессов, отметили участники. Без государственных субсидий наполнить рынок такими товарами не получится.

«Начинать работать с производителями надо до рождения проекта: до момента, когда бренд завоюет рынок и станет дорогим для лицензиата или когда мы его продадим в другие страны, а пока еще проект только российский, его нужно как можно больше и чаще использовать в нашей стране», — считает писатель, сценарист и продюсер Олег Рой.

Это тем более важно, учитывая, что 8 апреля в России будут впервые отмечать День анимационного кино, напомнила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

Парламентарии за фиксиков и Машу и Медведя

Развитие рынка игрушек по мотивам отечественных мультфильмов поддерживают в Госдуме и Совете Федерации.

«Надо вкладываться в создание современных образов, таких как смешарики, Маша и Медведь, фиксики, — полагает зампред Комитета Госдумы по экономической политике СтанСтанислав Наумов. — Наши игрушки должны быть востребованы не только в России, но и за рубежом, во всем мире».

А первое, во что надо вкладываться, — это воображение и творчество, полагает депутат: «Надо поощрять новые компьютерные игры, не бояться геймификации даже дошкольного образования и воспитания. Лучше это делать самим и вовремя. А не догонять зарубежные центры компетенций в сфере товаров и услуг для детства».

Во-вторых, нужно развивать свои цифровые платформы, полагает Наумов: «Создавать для онлайн-экономики максимум свободы и равенства в конкуренции с глобальными игроками. Не зажимать и запрещать, а поощрять и поддерживать цифровую экономику. Именно в ней будущее всех отечественных индустрий, включая ориентированных на детство».

Ну, а в-третьих, надо поддерживать производителей, призвал парламентарий. «Это госзаказ на все, что касается социальной защиты семей с детьми. Начиная с продуктов питания и одежды для новорожденных», — сказал он «Парламентской газете».