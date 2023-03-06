«Миряне у нас горячие...» Откуда взялись слухи о строительстве в Москве огромной мечети и почему они всполошили горожан

Фото: Мослента Мослента

В феврале жители столичного района Косино-Ухтомский подхватили слух, появившийся в социальных сетях: за МКАД, на Святом озере начнут строить мечеть — сразу на 60 тысяч человек. Никакого официального подтверждения этому не было, но обсуждение из соцсетей перекинулось в эфир телеканала «Спас», где 1 марта прошел эфир, посвященный возможному появлению на окраине столицы нового исламского комплекса. «Мослента» разбиралась, существует ли вообще подобный проект, что происходит на Святом озере на самом деле, нужны ли столице новые мечети и почему люди не доверяют официальным документам.

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Шум в социальных сетях

Святое озеро расположено с внешней стороны МКАД при подъезде к Косинской эстакаде. Вместе с озерами Черным и Белым оно входит в цепь Косинских озер, образовавшихся еще в ледниковый период. Место тихое, спокойное и до февраля этого года мало кому известное.

Сегодня это территория Восточного административного округа. В ноябре 2017 года напротив озера освятили храм Живоначальной Троицы, а летом 2019-го рядом открылась станция метро «Улица Дмитриевского» Некрасовской линии. Озеро совсем небольшое — меньше квадратного километра, и летом в нем купаются, хотя удобнее это делать на соседнем Белом, на берегу которого расположена поисково-спасательная станция Косино.

В соцсетях публикации о том, что рядом со Святым озером начинается строительство мечети, стали появляться 17 февраля. При этом источник информации нигде не назывался, а история день ото дня обрастала новыми подробностями: писали, что на этом месте появится целый комплекс с мечетью на 60 тысяч человек, медресе и торговым центром.

Жители Косино-Ухтомского района создали чат, где началось бурное обсуждение происходящего. Слуху поверили и начали выяснять, почему решение о строительстве такого объекта было принято в обход общественных слушаний.

По какой-то причине информация, прикрепленная к забору вокруг спорной площадки между Косинским шоссе и Салтыковсской улицей, осталась незамеченной. Между тем там был размещен паспорт строящегося объекта. В нем было прописано: на этом месте строится ТПУ. Реквизиты всех строительных организаций прилагались.

Местные власти о мечети не слышали

Ни о каких планах строительства мечети не знают и представители местной власти. Источник в управе Косино-Ухтомское сообщил «Мосленте»: «Никакой официальной документации по строительству объектов на данном земельном участке, у озера Святое, к нам не поступало. В настоящее время получен ордер строительной организации ООО "Монотек строй", которая будет устанавливать там временные ограждения, производить вынос коммуникаций, снос ветхих строений, которые остались от бывшей агрофирмы».

К сожалению, в ООО «Монотек строй» на запрос «Мосленты» не ответили. При этом существует открытая информация, в соответствии с которой у Святого озера будет строиться транспортно-пересадочный узел «Улица Дмитриевского».

Открыть его планируют в третьем квартале следующего, 2024 года. Тендер был опубликован 29 декабря 2022 года, победитель определился 20 января 2023-го, им стал ООО «Монотек строй». На опубликованной документации по объекту, планах красных линий, межевания и функционально-планировочной организации территории никакой мечети не обозначено.

«Мы стали выяснять, для кого строится эта мечеть»

В то же время в храме Живоначальной Троицы в Кожухово начали собирать подписи под обращением к президенту. Прихожане поверили в слухи о строительстве огромной мечети у Святого озера. «Мосленте» удалось поговорить с настоятелем храма протоиереем Алексием Митюшиным.

«У нас есть добрые люди, — говорит отец Алексий. — Нам сообщили, что на территории нашего района будет строиться мечеть на 60 тысяч человек. Местные жители забеспокоились».

По словам священника, ему и его прихожанам сообщили о строительстве целого духовно-просветительствого исламского комплекса с медресе, гостиницей и рядом хозяйственных построек.

«Эта стройка началась в ста метрах от Святого озера, на котором сейчас стоит православный храм в честь иконы Божьей матери "Живоносный источник", — объясняет отец Алексий. — В Косинском храме находится чудотворная икона, привезенная с Запада еще Петром I (речь об иконе Пресвятой Богородицы Косинской из Успенского храма в Косино — прим. "Мосленты"). Каждый год в июле к ней вся Москва съезжается — я не шучу. По дороге, проходящей мимо нынешней стройки, идет многотысячный крестный ход, а потом освящается Святое озеро, и люди купаются в нем. Женщины в купальниках — для мусульман это неприемлемая история. Местные жители переживают, что могут происходить конфликты и стычки. Соседство такого крупного исламского комплекса с православной святыней волнует людей. Миряне у нас горячие, разное говорят, а особого влияния мы на них не имеем. Одно могу сказать: ссоры нам ни к чему».

Раскрывать источник, сообщивший отцу Алексию о строительстве мечети, он отказался. При этом сказал, что местные жители направили запросы столичным властям и пока ожидают ответа на них. Представители префектуры и мэрии обещали откликнуться в течение положенных 30 дней. Несмотря на то что такой срок рассмотрения обращений установлен законом, отец Алексий и его прихожане расценили отсутствие сиюминутного ответа, как подтверждение: нет дыма без огня.

«Мы стали выяснять, для кого строится эта мечеть, — продолжает отец Алексий. — Стало понятно, что она возводится не для наших коренных жителей, не для мусульман-москвичей, выходцев с Северного Кавказа, например, из Дагестана. По нашим данным, комплекс возводится для мигрантов из Средней Азии. Рядом со стройплощадкой не один, а несколько небольших православных храмов на 200-300 человек. Прихожане переживают, как будет происходить взаимодействие с людьми другой веры. Особенно волнует людей пятница, когда служится торжественное вечернее богослужение по субботний день».

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Документы о строительстве ТПУ отца Алексия не убедили. По словам священника, его уверенность в том, что напротив станции метро «Улица Дмитриевского» начали возводить именно исламский комплекс, подтверждается тем, что возможность его строительства 1 марта целый час обсуждали в вечернем эфире телеканала «Спас».

Московские имамы про исламский комплекс узнали из СМИ

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов про строительство мечети в Косино-Ухтомском узнал из публикаций в СМИ.

«Только там я прочитал, что обсуждается вопрос о строительстве мечети на 60 тысяч человек, — рассказал «Мосленте» Дамир-хазрат. — Мы в Духовном управлении информацией о таком проекте не владеем. Мы не планировали ничего там строить, тем более, если речь идет о таком крупном комплексе. У нас и возможностей таких нет».

По его словам, некоторые москвичи болезненно реагируют на строительство храмов, в том числе и православных. О каком бы религиозном сооружении ни шла речь, они собирают подписи, проводят собрания и совещания, где часто выражают свое недовольство.

«Во время реконструкции Большой Соборной мечети на Проспекте мира некоторые люди также собирали подписи, оказывали на нас давление через разные структуры, требовали, чтобы мечеть была разобрана, а сами мусульмане выехали за 101-й километр, — продолжает Дамир-хазрат. — Люди бывают разные. Между тем мусульмане живут в Москве с момента ее основания. Во времена Золотой Орды резиденция баскаков с мечетью была прямо в Кремле. Верующие всегда здесь были и будут. Просто сейчас есть люди, преподносящие связанные с мусульманами события в негативном свете. На самом же деле создание религиозных центров может оказать серьезную помощь в решении проблем ксенофобии, нетерпимости и враждебности».

В столице сегодня для верующих открыты пять мечетей. По словам Дамира-хазрата, их недостаточно, чтобы удовлетворить потребности столичных мусульман — в Москве их около трех миллионов. И если совершать положенный по заветам ислама пятикратный намаз можно и не в мечети, то собираться на пятничную молитву в мечетях верующим сложно, а это святой долг каждого правоверного мусульманина.

«В столице проживает множество татар, дагестанцев, чеченцев и представителей других национальностей, исповедующих ислам, — поясняет Дамир-хазрат. — Даже если все коренные москвичи возьмутся за лопаты, начнут работать в такси и ресторанах, в общем, если к нам больше не приедут мигранты, все равно пяти мечетей будет мало для наших, российских мусульман. Все верующие имеют право исповедовать свою религию и совершать молитвы. Сейчас мы видим, как на площадках перед мечетями и на соседних улицах иногда бывает не пройти из-за количества собравшихся там верующих. Особенно сложной становится ситуация в праздничные дни. Если бы в столице было 10, 15 или 20 мечетей, такой проблемы просто не было бы».

Если строить новые мечети, то ближе к центру

По словам социального антрополога Дмитрия Опарина, новые мечети Москве все-таки нужны. Если обратить внимание на пример мировых столиц, то в 17-миллионном Пекине построено 80 мечетей, а в Лондоне их больше сотни.

«При этом, чтобы всем было удобно, новые мечети надо размещать не за МКАД, а ближе к центру Москвы, — пояснил Дмитрий Опарин «Мосленте». — При правильных проектировании, работе с местом, архитектуре мечеть может стать украшением любого района, достопримечательностью, а не проблемой. Нужно также подумать о парковках и транспортной доступности».

По словам специалиста, Косино-Ухтомское — место для строительства исламского центра неподходящее. «Не знаю, кто распускает этот слух, — говорит Опарин. — Но есть предположение, что это не мусульмане, а люди, не заинтересованные в строительстве мечетей. Они хотят накалить обстановку, накрутить общественное мнение, дать повод говорить, что горожане выступают против мечетей. Но по факту 50, 100 или даже 200 активистов из одного района — не срез населения Москвы. Многомиллионная столица — не деревня и не поселок. А тут выходит, что мнение небольшого числа людей выдается за мнение большинства и преподносится как сформировавшаяся негативная позиция».

Дмитрий Опарин полагает, что нынешняя ситуация вокруг слуха о строительстве мечети на Святом Озере — своего рода превентивная мера, подготовка к ситуации, когда в городе действительно начнется дискуссия о строительстве новых мусульманских молелен. По его словам, к сожалению, исламофобия, мигрантофобия и предрассудки пока до конца не исчезли из общественного сознания.