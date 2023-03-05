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8 минут назад

Москвичи больше всего заскучали по ушедшей из России IKEA

Мослента

Жители Москвы обсудили, каких ушедших из России зарубежных брендов им больше всего не хватает. Дискуссия разгорелась под публикацией в группе «Топ ВАО г. Москвы» во «ВКонтакте». Больше всего горожане заскучали по IKEA.

Москвичи больше всего заскучали по ушедшей из России IKEA
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В "Макдоналдс" не ходил, мебель из ИКЕА не покупал, в Zara не закупался. Вообще все равно», «Единственная реальная проблема — легковые авто и комплектующие к ним. На остальное все равно», «H&M крутой бренд. Замены пока нет, к сожалению», «Не хватает IKEA. Любила пройтись по ней и всегда что-то находила для себя», — прокомментировали юзеры.

Многие подписчики сообщества отметили, что им вполне хватает тех компаний, которые работают сейчас на территории страны. Они также посчитали достойными открывшиеся вместо «Макдоналдса» рестораны «Вкусно — и точка» и аналог газировки Coca Cola под названием «Добрый Cola».

Другие же юзеры считают, что замены ушедшим брендам пока нет.

Ранее схему покупки заграничных товаров в интернете раскрыла основатель крупного сервиса по доставке брендов из США и Европы Екатерина Кочеткова. В 2023 году приобрести вещи из-за рубежа онлайн с российской картой можно через официальных посредников, отметила она.

Общество,McDonald's,Ikea,
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