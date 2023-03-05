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37 минут назад

Потерявшуюся в Москве кошку через полгода заметили в аэропорту Шереметьево

Мослентаиещё 1

Потерявшаяся полгода назад в Москве кошка была замечена в столичном аэропорту Шереметьево, сообщил Telegram-канал Baza.

Потерявшуюся в Москве кошку через полгода заметили в Шереметьево
Фото: МослентаМослента

По имеющейся информации, кошка вышла из квартиры в подъезд в августе прошлого года и исчезла. Хозяева искали питомца по всем окрестным улицам, однако результатов не было. Спустя время в одном из Telegram-каналов они случайно обратили внимание на видео со своим любимцем, сидящем в аэропорту. При этом отмечается, что от дома, где пропало животное, до аэропорта почти 30 километров.

Приехав в аэропорт Шереметьево, хозяева выяснили, что кошка появилась там довольно давно. Им рассказали, что животное гуляет само по себе в терминале В или на парковке. Хозяева написали заявление в правоохранительные органы и надеются, что кошку в скором времени найдут и вернут домой.

Ранее, в августе прошлого года, зоозащитники нашли способ решить проблему с бездомными кошками в столице.

Общество,Аэропорт Шереметьево,
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