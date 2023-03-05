Бутусов почтил память режиссера "Ассы" Сергея Соловьева

Лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов посвятил свое выступление на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске режиссеру Сергею Соловьеву. Об этом сообщает aif.ru.

Фото: Дмитрий Строц Дмитрий Строц

Рок-музыкант открыл фестиваль композицией Nautilus Pompilius «Эта музыка будет вечной». Он вспомнил на сцене покойного Сергея Соловьева, а также передал местным жителям привет из Санкт-Петербурга.