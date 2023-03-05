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2 часа назад

Вячеслав Бутусов почтил память режиссера "Ассы" Сергея Соловьева

Газета.Ru

Лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов посвятил свое выступление на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске режиссеру Сергею Соловьеву. Об этом сообщает aif.ru.

Бутусов почтил память режиссера "Ассы" Сергея Соловьева
Фото: Дмитрий СтроцДмитрий Строц

Рок-музыкант открыл фестиваль композицией Nautilus Pompilius «Эта музыка будет вечной». Он вспомнил на сцене покойного Сергея Соловьева, а также передал местным жителям привет из Санкт-Петербурга.

Режиссер «Ассы» Сергей Соловьев был президентом международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», а также инициатором его создания в 2002 году. Он скончался 13 декабря 2021 года в Москве в возрасте 77 лет.

Общество,Вячеслав Бутусов,Сергей Соловьев,
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