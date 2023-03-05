Умер известный российский историк Юрий Жуков

На 86-м году жизни скончался известный историк, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Юрий Жуков. Об этом сообщает «МИР 24».

Фото: Lenta Lenta

О причинах смерти не сообщается. Помимо этого, пока неизвестны дата и место похорон историка.

Юрий Жуков родился в Московской области 22 января 1938 года. Он окончил Московский историко-архивный институт, после чего начал работать в Агентстве печати «Новости» и издательстве «Советская энциклопедия». В 1990-х вступил в Русское географическое общество и получил должность главного научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук.