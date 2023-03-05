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57 минут назад

Умер известный российский историк Юрий Жуков

Lenta.ru

На 86-м году жизни скончался известный историк, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Юрий Жуков. Об этом сообщает «МИР 24».

Умер известный российский историк Юрий Жуков
Фото: LentaLenta

О причинах смерти не сообщается. Помимо этого, пока неизвестны дата и место похорон историка.

Юрий Жуков родился в Московской области 22 января 1938 года. Он окончил Московский историко-архивный институт, после чего начал работать в Агентстве печати «Новости» и издательстве «Советская энциклопедия». В 1990-х вступил в Русское географическое общество и получил должность главного научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук.

Он также был автором научных статей, посвященных первой половине прошлого века, гражданской войне в Советской России и правлению Иосифа Сталина. В качестве писателя-документалиста выпустил ряд монографий, передач и таких книг, как «Операция “Эрмитаж”», «Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933-1937 гг.», «Григорий Зиновьев. Отвергнутый вождь мировой революции».

Общество,Григорий Зиновьев,Юрий Жуков,Русское географическое общество,Эрмитаж,РАН,
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