В России могут создать ассоциацию наставников

"Мы создали координационный совет по наставничеству при Минпросвещения, объединив представителей разных отраслей. Важно, что наставники есть в любой сфере: и в системе образования, и на производстве, и в культуре, и в медицине. Каждому, кто начинает свой путь в профессии, нужен человек, который поделится с ним своим опытом и поможет быстрее стать настоящим профессионалом. Я не исключаю, что всероссийская ассоциация наставников будет создана", - приводят в пресс-службе министерства слова Кравцова по итогам встречи с представителями учительского сообщества в Чеченской Республике.