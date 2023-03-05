В России могут создать ассоциацию наставников

Минпросвещения РФ может создать всероссийскую ассоциацию наставников, при министерстве уже работает координационный совет по наставничеству. Об этом в воскресенье сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы создали координационный совет по наставничеству при Минпросвещения, объединив представителей разных отраслей. Важно, что наставники есть в любой сфере: и в системе образования, и на производстве, и в культуре, и в медицине. Каждому, кто начинает свой путь в профессии, нужен человек, который поделится с ним своим опытом и поможет быстрее стать настоящим профессионалом. Я не исключаю, что всероссийская ассоциация наставников будет создана", - приводят в пресс-службе министерства слова Кравцова по итогам встречи с представителями учительского сообщества в Чеченской Республике.
Кравцов добавил, что в 2023 году будет разработан профессиональный стандарт наставника. Это позволит ввести новую должность "наставник" и закрепить за ней квалификационные требования.
Ранее Кравцов сообщал, что Минпросвещения планирует нормативно закрепить должность наставника, чтобы они могли работать и получать зарплату.