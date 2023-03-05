Аналитики назвали самые дорогие и бюджетные подарки к 8 марта

Среди популярных подарков к 8 Марта заметнее всего подорожала одежда, украшения и походы в ресторан. Об этом в МТС-банке сообщили РИА Новости.
Стоимость среднего чека в магазинах одежды выросла в полтора раза — на 52%. С 2700 она выросла до 4100 руб.
В ресторанах цены выросли на 44%, стоимость чека в среднем увеличилась с 900 до 1300 руб. В ювелирных магазинах средний размер покупки вырос на 42% — с 7 200 до 10 200 руб.
При этом в косметических магазинах цены снизились на 5%, а средний чек на покупку гаджетов и аксессуаров упал на 11% до 5 500 руб.
Аналитики подсчитали, что цветы в марте покупают на 60% чаще, чем в другие месяцы, а средний чек за них составит 1700 руб. Достаточно дорогим подарком может быть поход в театр (средняя стоимость — 3000 руб.) и спорттовары (около 3900 руб.).