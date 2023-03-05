В Московской области открылись первые магазины для жадных

Первые три магазина формата "жесткий дискаунтер" появились в Ступине, Электростали и поселке Тучково Рузского округа области. Как утверждает ретейлер, открывший торговые точки, это принципиально новый формат торговли, рассчитанный на рациональных покупателей.

Фото: Иван Макеев/ Комсомольская правда Иван Макеев/ Комсомольская правда

Он, говорят, хорошо распробован прижимистыми европейцами - и не в курортных зонах, а в обычных городских районах, где живут обычные европейские работяги. Жесткий дискаунтер предполагает, что до 50 процентов ассортимента магазина будут составлять товары собственных торговых марок (СТМ). С ними подмосковные покупатели уже знакомы - товары брендов "Моя цена" или "Ашан" на полках сетевых магазинов встречаются достаточно часто. Они значительно дешевле других ходовых брендов, что всегда объяснялось тем, что товарам собственных торговых марок не нужно пробивать себе дорогу на полки магазинов, ретейлер сам заинтересован в их продаже. Просто если в обычных сетях товары СТМ могут затеряться среди разнообразия товаров-конкурентов, в жестком дискаунтере конкуренции у них не будет.

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Скидок и акций в новых магазинах не будет - низкие цены установят на каждый день

Не будет на этот товар привычных скидок и акций, как объясняют в пресс-службе "Магнита" - ретейлера, открывающего новые магазины, цены в них будут низкими каждый день. И довольно ограниченный ассортимент, не забивающий СТМ. "А в перспективе для жестких дискаунтеров будут созданы СТМ, которые не будут представлены в остальных торговых форматах "Магнита", - отмечают в пресс-службе.

А еще новый формат магазинов подразумевает замену привычных касс на кассы самообслуживания и наличие "холодных комнат" - отдельных помещений со специальным температурным режимом для охлажденной продукции: мяса, рыбы, салатов, молочных продуктов. Оба решения снижают эксплуатационные затраты магазина, в том числе и на зарплату кассирам, а также время, затраченное персоналом на выкладку товаров. Выкладка будет исключительно палетной или коробочной - никаких полок со стеклами, все стоит на палетах или в коробках в открытом пространстве. Такие решения позволяют предлагать покупателям лучшие цены при высоком качестве товара. "Новые магазины рассчитаны на современных потребителей, которые рационально подходят к своему бюджету и времени, но не готовы жертвовать качеством жизни", - отмечает директор формата жесткий дискаунтер "Магнита" Анжела Рябова.