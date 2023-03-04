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13 минут назад

Чулпан Хаматова и Рената Литвинова сыграют в одном спектакле в Риге

Газета.Ru

Российские актрисы Чулпан Хаматова и Рената Литвинова примут участие в спектакле «Ад — это другие» в Новом рижском театре. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки» со ссылкой на латвийские СМИ.

Чулпан Хаматова и Рената Литвинова сыграют в одном спектакле в Риге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно источнику, в постановке худрука театра Алвиса Херманиса по книге Жан-Поля Сартра сыграют Хаматова, Литвинова и также местные актеры — Кайминьш и Сипениеце. Отмечается, что спектакль будет поставлен на русском и латышском языках.

«Утверждали спектакль долго. Проблема была в согласовании бюджета — говорят, Рената потребовала слишком высокий гонорар», — заявил источник.

Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии. В 2022 году Литвинова также покинула родину и эмигрировала в Париж.

Ранее Литвинова поддержала Хаматову после поражения на «Золотой маске».

Общество,Жан-поль Сартр,Чулпан Хаматова,Рената Литвинова,
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