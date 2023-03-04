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16 минут назад

В Совете по правам человека предложили внести в УК России пункт об отрицании Холокоста

Газета.Ru

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что в Уголовный Кодекс России следует внести положение об ответственности за отрицание Холокоста. Заявление было сделано Бродом в интервью изданию "Интерфакс".

В России предложили внести в УК пункт об отрицании Холокоста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Статья 354.1 "Реабилитация нацизма" имеет правоприменительную практику, но когда дело касается отрицания Холокоста, происходят сбои. В связи с этим считаю, что данную статью нужно дополнить строкой об ответственности именно за отрицание Холокоста. Подобные нормы есть в законодательстве Австрии, Венгрии, Бельгии, Германии, Греции", - пояснил Брод журналистам.

Заявление правозащитника стало комментарием к прекращению за давностью дела в отношении бывшего профессора РАНХиГС Владимира Матвеева 3 марта. Дело в отношении Матвеева было возбуждено в марте 2021 года после того, как он назвал Холокост мифом. По словам правозащитника, подобные высказывания могут вызвать чувство беспомощности у переживших эту трагедию и их родных. Брод выразил готовность принять участие в разработке законопроекта о внесении данной поправки в УК РФ вместе с сотрудниками научно-просветительского центра "Холокост". Ранее сообщалось, что военно-историческая драма режиссера Сергея Урсуляка "Праведник" выйдет в широкий прокат в Израиле. В основу сюжета картины лег подвиг советского офицера Николая Киселева, который в августе — октябре 1942 года спас 218 советских евреев. В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста "Яд Вашем" присвоил Киселеву звание "Праведник народов мира".

Общество,Николай Киселев,Сергей Урсуляк,Владимир Матвеев,Александр Брод,РАНХиГС,Совет по правам человека,
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