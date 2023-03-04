Марина Зудина объяснила, почему не сработалась с  Машковым

В новом посте Зудина написала: "Редко там бываю… Но помню этот день. Табаков - это про радость, про свободу, про любовь, про дружбу, чувство юмора и самоиронию. И всегда только вперед!..."

После смерти Табакова, отмечает издание, у Зудиной не вышло ни одной премьеры ни в "Табакерке", ни в МХТ им. Чехова, где она работала на договоре, но много играла, когда театром руководил Табаков. Сейчас в репертуаре "Табакерки" нет ни одного ее спектакля, а в МХТ им. Чехова под руководством Константина Хабенского Зудина занята в трех названиях, вышедших еще при Табакове. Ранее Марина Зудина призналась, что отдала бы жизнь за Олега Табакова.