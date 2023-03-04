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18 минут назад

Марина Зудина объяснила, почему не сработалась с  Машковым

Газета.Ru

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина, не присутствовавшая на дне рождения Театра Табакова, объяснила у себя в соцсетях, почему не сработалась с новым худруком учреждения культуры Владимиром Машковым. Ее цитирует kp.ru.

Марина Зудина объяснила, почему не сработалась с Машковым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В новом посте Зудина написала: "Редко там бываю… Но помню этот день. Табаков - это про радость, про свободу, про любовь, про дружбу, чувство юмора и самоиронию. И всегда только вперед!..."

Фолловеры решили, что Зудину не пригласили в театр на праздник.

"Очень жаль, что они не сработались, но Машков очень хорошо руководит этим театром", - пишет один из подписчиков.

"Мы не не сработались. Мы не работали вообще…" - ответила Зудина.

После смерти Табакова, отмечает издание, у Зудиной не вышло ни одной премьеры ни в "Табакерке", ни в МХТ им. Чехова, где она работала на договоре, но много играла, когда театром руководил Табаков. Сейчас в репертуаре "Табакерки" нет ни одного ее спектакля, а в МХТ им. Чехова под руководством Константина Хабенского Зудина занята в трех названиях, вышедших еще при Табакове. Ранее Марина Зудина призналась, что отдала бы жизнь за Олега Табакова.

Общество,Владимир Машков,Олег Табаков,Константин Хабенский,Марина Зудина,
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