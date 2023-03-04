Актер Юра Борисов удалил свои страницы в соцсетях

Личные аккаунты популярного актера Юры Борисова пропали из всех социальных сетей, включая Instagram. На страницы знаменитости были подписаны несколько сотен тысяч человек.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Аккаунт его супруги Анны Шевчук открыт, но не обновлялся с 12 января. Известно, что актерская пара снисходительно относится к публичности и светским выходам — так, фотоподборку с красной дорожки Шевчук подписала словом "мишура".