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39 минут назад

Актер Юра Борисов удалил свои страницы в соцсетях

Газета.Ru

Личные аккаунты популярного актера Юры Борисова пропали из всех социальных сетей, включая Instagram. На страницы знаменитости были подписаны несколько сотен тысяч человек.

Актер Юра Борисов удалил свои страницы в соцсетях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аккаунт его супруги Анны Шевчук открыт, но не обновлялся с 12 января. Известно, что актерская пара снисходительно относится к публичности и светским выходам — так, фотоподборку с красной дорожки Шевчук подписала словом "мишура".

За месяц до удаления страниц Борисова состоялась премьера клипа с его участием. Ролик на песню "Don't tell" композитора Евгения Гальперина (автор саундтреков к "Нелюбви", "Дылде" и "Урокам Фарси") опубликован на YouTube. Актер Юра Борисов известен по фильмам "Серебряные коньки", "Калашников", "Красный призрак", а также по сериалам "Мир! Дружба! Жвачка!", "Мотыльки", "Отчий берег", "Молодая гвардия", "Эпидемия", "Ольга" и многим другим. Ранее стало известно, что Юра Борисов сыграет Пушкина в мюзикле "Пророк".

Общество,Анна Шевчук,
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