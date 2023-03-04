Актер Юра Борисов удалил свои страницы в соцсетях

Личные аккаунты популярного актера Юры Борисова пропали из всех социальных сетей, включая Instagram. На страницы знаменитости были подписаны несколько сотен тысяч человек.
Аккаунт его супруги Анны Шевчук открыт, но не обновлялся с 12 января. Известно, что актерская пара снисходительно относится к публичности и светским выходам — так, фотоподборку с красной дорожки Шевчук подписала словом "мишура".
За месяц до удаления страниц Борисова состоялась премьера клипа с его участием. Ролик на песню "Don't tell" композитора Евгения Гальперина (автор саундтреков к "Нелюбви", "Дылде" и "Урокам Фарси") опубликован на YouTube. Актер Юра Борисов известен по фильмам "Серебряные коньки", "Калашников", "Красный призрак", а также по сериалам "Мир! Дружба! Жвачка!", "Мотыльки", "Отчий берег", "Молодая гвардия", "Эпидемия", "Ольга" и многим другим. Ранее стало известно, что Юра Борисов сыграет Пушкина в мюзикле "Пророк".