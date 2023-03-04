В Госдуме поддержали запрет усыновления в «недружественные страны»

При этом инициатива подразумевает снятие ограничения без внесения изменений в Семейный кодекс.
Это произойдёт в случае, если то или иное государство перестанет совершать недружественные действия в отношении России.
«Мы поддержали документ после того, как получили чёткие ответы», — рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.
Инициатива была внесена на рассмотрение парламента в августе 2022 года. Аналогичный документ, запретивший усыновление российских детей гражданами США, был принят в России в 2012 году, он получил неофициальное название «закон Димы Яковлева».