В Госдуме поддержали запрет усыновления в «недружественные страны»

При этом инициатива подразумевает снятие ограничения без внесения изменений в Семейный кодекс.

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Это произойдёт в случае, если то или иное государство перестанет совершать недружественные действия в отношении России.

«Мы поддержали документ после того, как получили чёткие ответы», — рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.