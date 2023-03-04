В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту

Онищенко предупредил о новой пандемии

6

Академик РАН, профессор Геннадий Онищенко рассказал о готовности России к новой пандемии в части разработки вакцин.

Онищенко предупредил о новой пандемии
© ТАСС

«Готовы ли мы? Да, мы научились каждый год готовить новую вакцину. На изготовление новой вакцины из нового штамма у нас уходит несколько месяцев», – заявил Онищенко.

Он не исключил вероятности развития новой пандемии, отметив, что у них существует определенная периодичность. Профессор добавил, что России нечего бояться, так как в стране умеют делать диагностику и вакцину, а единственной сложностью, с которой можно столкнуться – недостаток препаратов, необходимых для лечения непривитых людей.

Ранее «ФедералПресс» писал, что людям следует начать готовиться к новой пандемии, так как существует риск распространения птичьего гриппа между людьми.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий