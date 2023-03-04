Онищенко предупредил о новой пандемии
Академик РАН, профессор Геннадий Онищенко рассказал о готовности России к новой пандемии в части разработки вакцин.
«Готовы ли мы? Да, мы научились каждый год готовить новую вакцину. На изготовление новой вакцины из нового штамма у нас уходит несколько месяцев», – заявил Онищенко.
Он не исключил вероятности развития новой пандемии, отметив, что у них существует определенная периодичность. Профессор добавил, что России нечего бояться, так как в стране умеют делать диагностику и вакцину, а единственной сложностью, с которой можно столкнуться – недостаток препаратов, необходимых для лечения непривитых людей.
Ранее «ФедералПресс» писал, что людям следует начать готовиться к новой пандемии, так как существует риск распространения птичьего гриппа между людьми.