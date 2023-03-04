В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
37 минут назад

В российской кукурузе образовался рекордный уровень микотоксинов

Lenta.ru

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько на заседании «Росптицесоюза» 28 февраля заявил, что содержание микотоксинов в российской кукурузе сезона 2022-2023 годов «пробивает все возможные и невозможные рекорды». Об этом пишут «Ведомости».

В российской кукурузе нашли серьезную проблему
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о токсинах природного происхождения, которые поражают сельскохозяйственные культуры и создают риски для здоровья скота и птицы. Конкретный уровень содержания микотоксинов Рылько не назвал. Технический регламент Таможенного союза разрешает максимальные значения от 0,02 до 1 мг на кг в зависимости от вида микотоксина.

Рылько пояснил, что причина высокого уровня образования микотоксинов заключается в сложностях с уборкой урожая в центре страны, Поволжье и Западной Сибири. Из-за неблагоприятных погодных условий кукуруза долгое время оставалась на полях.

«Ее много, но с ней серьезные проблемы», – предупредил Рылько.

Представитель Россельхознадзора подтвердил, что превышения установленных норм отмечались в центре России — в Липецкой, Тамбовской, Белгородской областях. Однако в целом по стране фиксируется снижение объема выявлений микотоксинов на 27 процентов, добавил он.

Ранее сообщалось, что российские производители картофеля столкнулись с проблемой сбыта продукции. На складах скопились рекордные для этого времени года запасы картошки. Трудности со сбытом возникли из-за высокого урожая, что привело к снижению цен в оптовом секторе. Существует риск, что российские производители не смогут продать урожай, поэтому около 25 процентов запасов придется утилизировать.

Общество,Дмитрий Рылько,Россельхознадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий