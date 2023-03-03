Вылет рейса Йошкар-Ола - Москва задержали почти на 16 часов

"3 марта в аэропорту города Йошкар-Ола произошла задержка вылета рейса, выполняемого авиакомпанией "РусЛайн". Согласно расписанию вылет планировался в 19:10 (время совпадает с московским - прим. ТАСС). Предполагаемое время вылета - 11:00 4 марта. По предварительным данным, причина задержки - неисправность воздушного судна. Приволжской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении ведомства.