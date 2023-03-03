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1 час назад

Вылет рейса Йошкар-Ола - Москва задержали почти на 16 часов

ТАСС

Вылет рейса РГ №196 сообщением Йошкар-Ола - Москва авиакомпании "РусЛайн" задержан почти на 16 часов в аэропорту Йошкар-Олы. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров задержанного рейса, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры.

Вылет рейса Йошкар-Ола - Москва задержали почти на 16 часов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"3 марта в аэропорту города Йошкар-Ола произошла задержка вылета рейса, выполняемого авиакомпанией "РусЛайн". Согласно расписанию вылет планировался в 19:10 (время совпадает с московским - прим. ТАСС). Предполагаемое время вылета - 11:00 4 марта. По предварительным данным, причина задержки - неисправность воздушного судна. Приволжской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении ведомства.

По данным транспортной прокуратуры, на рейс зарегистрированы 46 пассажиров, среди которых один ребенок. Пассажирам предоставлены услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Также в аэропорту организован прием пассажиров задержанного рейса работниками транспортной прокуратуры.

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