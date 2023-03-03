В РПЦ предложили ввести уголовную ответственность за склонение к абортам

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви выступила с предложением о введении уголовного наказания за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта в клиниках. Заявление было сделано на заседании VI Гиппократовского медицинского форума председателем комиссии Федором Лукьяновым.

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Священник предложил дополнить статью Уголовного кодекса РФ о «незаконном проведении искусственного прерывания беременности» пунктом, предусматривающим наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта.

Также Лукьянов предложил увеличить штраф за нелегальные аборты с 80 тыс. руб. до 150 тыс. руб., а срок исправительных работ — с двух до пяти лет и ввести понятие «криминальный аборт». Под ним предложено подразумевать проведение аборта лицами без соответствующей квалификации, вне клиник и при несоблюдении сроков проведения аборта по медицинским или социальным показаниям, в том числе без соблюдения так называемой недели тишины.