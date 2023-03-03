Дочь Эдиты Пьехи раскрыла позицию матери по СВО

Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая рассказала о позиции матери по СВО. Об этом сообщает «StarHit».
По словам Броневицкой, вся семья певицы разделяет позицию России. Более того, сама Эдита Пьеха когда-то присягнула на верность Ленинграду, а также посещала горячие точки. По мнению Броневицкой, в такое время артисты должны быть «с людьми», потому что «это гарантирует человеку наличие другой жизни, где есть дом».
Броневицкая также заявила, что Стас Пьеха не покидал Россию с началом СВО, а наоборот, часто выступал на Донбассе даже до 2014 года.
«Местные подходили к нему и спрашивали – когда же вы нас заберете, мы хотим в родную гавань. Это такое семейное понимание профессии артиста – быть там, где ты нужен <…> На нас лежит миссия говорить людям, что все хорошо», – подытожила она.
Ранее Эдита Пьеха в 18-й раз стала кандидаткой в почетные граждане Санкт-Петербурга.