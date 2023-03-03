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24 минуты назад

Китай намерен "в ближайшее время" снять ограничения на въезд туристов из России

ТАСС

Китай может отменить ограничения на въезд туристов из России в ближайшее время. Об этом в опубликованном в пятницу интервью Центральному телевидению Китая заявил посол России в Китае Игорь Моргулов.

Китай "в ближайшее время" снимет ограничения на въезд россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ограничений на въезд китайских туристов с российской стороны нет. Ждем с нетерпением, когда китайские друзья примут аналогичное решение. Китайские друзья говорят, что это произойдет в ближайшее время, и мы очень на это надеемся", - указал он.

Как отметил посол, до пандемии в Китай ежегодно приезжали около 1 млн российских туристов. Дипломат указал, что страны постепенно нормализуют авиасообщение: "Аэрофлот" выполняет по три рейса в неделю в Гуанчжоу, Пекин и Шанхай.

"Пока не открыто железнодорожное сообщение. Рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время", - резюмировал он.

Общество,Игорь Моргулов,Аэрофлот,
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